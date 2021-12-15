Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 yaralı

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde, otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Samsun yolu Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Elmadağ yönüne giden S.S. yönetimindeki 06 GE 5299 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 06 DS 1257 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü S.S., kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. TIR'ın altına giren otomobil ise başka bir TIR'a halatla bağlanarak çekildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.