OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

08.11.2020 07:34 | Son Güncelleme: 08.11.2020 07:52
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Arslan yönetimindeki 34 DHN 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet Korkmaz yönetimindeki 67 LP 725 plakalı TIRa arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ali Arslan hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda bulunan Selvinaz Öztürk ise yaralandı. Selvinaz Öztürk, 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
TIR şoförü Ahmet Korkmaz, 'Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürdü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altında otomobil var. Nasıl olduğunu fark etmedim' dedi.

OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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