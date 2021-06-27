Otomobil tır ile çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı
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Otomobil tır ile çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Otomobil tır ile çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ölümden dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ölümden dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Şuhut ilçe merkezi Fatih Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altıgöz Köprüsü istikametinden Mahmut köyü istikametine giden Yusuf Ç., idaresindeki 03 DP 783 plakalı tır Mehmet G., yönetimindeki 34 DBT 794 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil sürücüsünün büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen trafik polisleri çevre güvenliği aldıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazada otomobilde ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Otomobil tır ile çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı
Otomobil tır ile çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı
Otomobil tır ile çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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