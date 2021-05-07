Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da otomobilin tır dorsesine çarpması sonrası meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin tır dorsesine çarpması sonrası meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesi Niğde-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Enes Y. kullandığı 01 P 0242 plakalı otomobil ile Ferdi Ö. idaresinde 27 AHB 66 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Enes Y. ile yolcu konumundaki Osman T.'yi 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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