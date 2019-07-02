Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

ÖLEN BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİManisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki ölen bebeğin, ailenin 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı olduğu belirlendi.

Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

ÖLEN BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki ölen bebeğin, ailenin 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA
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