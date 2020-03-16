Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı ŞANLIURFA'da otomobilin TIR'a arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Bıdık hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da otomobilin TIR'a arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Bıdık hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 47'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e giden Kerim Canfes'in kullandığı 06 BY 1425 plakalı otomobil, önünde gitmekte olan Abdulhakim D. yönetimindeki 27 AU 833 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil ön kısmı hurdaya dönerken araçta bulunan yolcular Mustafa Bıdık ve Armağan Canfes ağır yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahallesi yapılan yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Bıdık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA