Otomobil ticari taksiye çarptı
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Otomobil ticari taksiye çarptı

Otomobil ticari taksiye çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Gazipaşa Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Hyundai marka 42 CCP 40 otomobil sürücüsü, 67 T 0320 plakalı Renault marka ticari taksiye çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Otomobil ticari taksiye çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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