Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
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Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

30.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:43
Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

DENİZLİ'de, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada teybin arkasına gizlenmiş 45 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada teybin arkasına gizlenmiş 45 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği belirlenen şüphelilerin aracı takibe alındı. Kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Çako"nun da katılımıyla arama yapıldı. Aramada teybin arka kısmına gizlenmiş 45 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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