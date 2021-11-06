Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kavşakta ters yönden çıkan traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kavşakta ters yönden çıkan traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi İmamhatip Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ç. (56) idaresindeki 45 KA 196 plakalı ticari araç, Alaşehir - Salihli karayolu üzerindeki refüjlerde çalışma yapan ve dubaların bulunduğu bölümden ters yönde giden Emre K. (26) Yönetimindeki 35 AYT 972 plakalı traktörün römorkuna sol yan taraftan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada traktör römorkunda bulunan Abdullah B. ve ticari araç sürücüsü Orhan Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

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