Otomobil ters döndü, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu
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Otomobil ters döndü, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla atıp ters döndü.

Otomobil ters döndü, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu
16.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:30

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla atıp ters döndü. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Metin D. idaresindeki 31 Y 7257 plakalı otomobilin tekeri patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü Metin D. hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. - HATAY

Kaynak: İHA

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