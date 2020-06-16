Otomobil ters döndü, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla atıp ters döndü.
16.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:30
Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla atıp ters döndü. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Metin D. idaresindeki 31 Y 7257 plakalı otomobilin tekeri patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü Metin D. hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. - HATAY
Kaynak: İHA