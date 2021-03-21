Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
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Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

21.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:46
Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Elazığ'da takla atıp ters dönen otomobilden, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.

Elazığ'da takla atıp ters dönen otomobilden, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (31) idaresindeki 23 BP 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kendi çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olmaması üzerine sağlık ekipleri dönüş yaparken, polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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