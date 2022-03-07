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Otomobil ters döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ters döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'den Adıyaman istikametine gitmekte olan Şenay Karapınar sevk ve idaresindeki 02 AAU 667 plakalı Peugeot marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin ters döndüğü kazada sürücü Şenay Karapınar yaralanarak ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ters döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Adıyaman, Peugeot, 3. Sayfa, Haberler

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