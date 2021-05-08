Otomobil ters döndü: 1 Yaralı
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Otomobil ters döndü: 1 Yaralı

Otomobil ters döndü: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak ters döndü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde Aysun Ş.'nin kullandığı 38 YE 989 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ters döndü. Kaldırımdaki ağacı da yerinden söken otomobilde sıkışan Aysun Ş., olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılarak ambulansa konuldu. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Aysun Ş.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil ters döndü: 1 Yaralı
Otomobil ters döndü: 1 Yaralı
Otomobil ters döndü: 1 Yaralı
Otomobil ters döndü: 1 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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