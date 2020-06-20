Otomobil ters döndü, 1 yaralı
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Otomobil ters döndü, 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ters döndü, sürücü yaralandı.

Otomobil ters döndü, 1 yaralı
20.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:34

Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ters döndü, sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 506 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ters döndü. Ters dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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