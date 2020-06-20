Otomobil ters döndü, 1 yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ters döndü, sürücü yaralandı.
20.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:34
Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ters döndü, sürücü yaralandı.
Kaza, Elazığ Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 506 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ters döndü. Ters dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA