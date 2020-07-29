Otomobil taşıyan tır yandı
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Otomobil taşıyan tır yandı

Erzincan'da sıfır kilometre otomobil yüklü tır yandı.

Otomobil taşıyan tır yandı
29.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 01:35

Erzincan'da sıfır kilometre otomobil yüklü tır yandı. Yangında tırın teker kısımlarıyla 4 otomobil hasar gördü.

Olay, saat 00. 05 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Erzurum istikametine seyir halindeki sıfır kilometre otomobil yüklü 34 DU 8797 dorse plakalı tır, Sakaltutan Geçidinden aşağı inerken balatalarında ısınma meydana geldi. Kantarlar mevkiinde duran tırın bir anda tekerleri büyük gürültüyle patladıktan sonra yangın çıktı.

Tırın teker kısmı ve üzerindeki 4 araca sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 4 araç hasar gördü.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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