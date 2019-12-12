Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
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Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:06
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

'da, otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta- kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan Hamit Gültekin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Doluca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamit Gültekin ile otomobilde bulunan Remziye Arslan ve Muhammed Şeker yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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