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Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandıKAYSERİ Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

KAYSERİ Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Z.Z. yönetimindeki 38 SL 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüde ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Otomobil, Kayseri, Hacılar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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