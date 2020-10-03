Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
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Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

03.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:51
Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Sebahattin Dipi (45), yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Orhangazi-Gölyaka yolunda saat 16: 00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Sebahattin Dipi'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ADT 501 plakalı otomobil, tarlaya uçtu. Otomobil, tarlaya uçtuktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü Sebahattin Dipi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dipi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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