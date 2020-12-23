Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı
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Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı

23.12.2020 20:40 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:56

Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden özel otomobil, tarlaya uçtu.

Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı

İSTANBUL - Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden özel otomobil, tarlaya uçtu. Kazada biri bebek 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BTT 554 plakalı özel araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirilirken, Jandarma ve İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı
Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı
Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı
Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı
Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı
Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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