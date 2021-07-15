Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
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Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (36) yönetimindeki 35 ABC 226 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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