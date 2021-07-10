Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Aslan G. (43) yönetimindeki 19 TE 2020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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