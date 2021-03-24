Otomobil tarlaya uçtu: 2 ağır yaralı

Sivas'ta tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.30 sıralarında Direkli - Bedirli yolu Akkuzulu köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla istikametine ilerleyen M.A. idaresindeki 38 EB 388 plakalı Fıat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan E.K. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı. Şahıslarının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı