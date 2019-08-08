Otomobil tarlaya uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

08.08.2019 11:25

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Adana-Konya karayolu Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin A. (32) idaresindeki 34 KS 1381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin tarlaya uçarak hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan 4 aylık K.D.A., M.Ö. (11), Kudret A. (35), Kadir A. (57) ve sürücü Selahattin A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA