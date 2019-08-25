Otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

25.08.2019 16:02

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kerim A. yönetimindeki 10 AFB 32 plakalı otomobil, Adapazarı-Kaynarca yolu Adapazarı istikameti Acıelmalık mevkisinde yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi.

Kazada sürücü ile Emre Örz, Muhammet Avcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA