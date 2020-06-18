Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylık Bora ve annesi öldü, 2 kişi yaralı
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Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylık Bora ve annesi öldü, 2 kişi yaralı

BİNGÖL'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, tarlaya devrildi.

Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylık Bora ve annesi öldü, 2 kişi yaralı
18.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:10

BİNGÖL'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül (33) yaşamını yitirdi, sürücü Caner Enül ve 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü mevkisinde meydana geldi. Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül, yaşamını yitirdi. Sürücü Caner Enül ile ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahale sonrası 2 yaralıyı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fadime Enül ve bebeği Bora Enül'ün cansız bedenleri ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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