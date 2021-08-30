Otomobil, tankere arkadan çarptı: 4 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tehlikeli madde taşıyan tankere arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tehlikeli madde taşıyan tankere arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne seyir halinde olan M.U. (33) yönetimindeki 45 AAS 346 plakalı otomobil, önünde giden E.A. (46) yönetimindeki 34 TS 0199 plakalı tehlikeli madde taşıyan tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü M.U. ile eşi K.U. (30), oğulları B.U. (7) ve D.P.U. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci