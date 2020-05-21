Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2) CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDIAntalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA