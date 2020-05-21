Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDIAntalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)
21.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:48

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Sinan Özen Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 21:51:40. #1.15#
title