Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDIAntalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.
21.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:48
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA