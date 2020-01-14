Otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti
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Otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

ANTALYA'da, otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması kavgayla bitti.

14.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:10
Otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

ANTALYA'da, otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması kavgayla bitti. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı.Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Sanayi Sitesi 5036 Sokak'taki otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri V.B.'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürürken, E.K. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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