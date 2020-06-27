Otomobil Talebi Arttı! Bayilerin Önünde Kuyruklar Oluştu Türkiye'de Haziran ayında otomobil talebinde büyük bir patlama yaşanıyor. Showroom'ları gezmek ve yeni bir otomobil almak isteyen müşteriler bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Türkiye'de Haziran ayında otomobil talebinde büyük bir patlama yaşanıyor. Showroom'ları gezmek ve yeni bir otomobil almak isteyen müşteriler bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Haziran'da Otomobil Talebinde Patlama Yaşandı!

Geçtiğimiz aylarda otomobil satışları koronavirüsün de etkisiyle bir hayli düşmüştü. Ancak yeni normal döneme geçiş, düşük faizler ve diğer bazı teşviklerle birlikte otomobil pazarı tekrardan canlanmaya başladı. Özellike Haziran ayında talebin bir hayli arttığı görülüyor. Biraz sosyal mesafe kuralının da etkisiyle bayiler önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor.

Artan talepten son derece memnum olduklarını belirten Renault Grubu'nun Satış Sonrasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, "Otomobil almak için iyi bir zaman olduğunu düşünen müşteriler, showroom'a girmek için sıra bekliyor. 2 yıldır ertelenen talep, teşvik edici krediler, Türkiye'nin demografik yapısı ve Covid-19 korkusuyla toplu taşıma yerine özel araç tercihleri ile sektörümüz biraz nefes alacak." ifadelerini kullandı.

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına dair resmi rakamların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor ve satışlarda 60-65 bin adede ulaşılabileceği belirtiliyor. Bu rakamlara ulaşılması halinde 42 bin adet satışın yapıldığı Haziran 2019'a göre yüzde 40'lık bir artış sağlanmış olacak. Hatta sektör yetkilileri, pazarda yeteri kadar araç olsa satışların yüzde 90 seviyelerine ulaşabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Tamindir