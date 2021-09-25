Otomobil taklalar attı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil taklalar attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil taklalar attı: 2 yaralı

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Diş Sağlığı Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çoktan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Otomobil taklalar attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

 Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

 Son dakika: Ankara'da aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Ankara'da aydınlatma direklerine bakım yapan işçilere araba çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Selahattin Demirtaş
Magazin Tanem Sivar Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil taklalar attı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:01:24. #1.11#