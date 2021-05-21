Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı

Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Orhan T. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atatürk Barajı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Orhan T. ile otomobilde bulunan Gülcan T. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı
Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Burak Sergen Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Töre Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:00:38. #1.16#

title