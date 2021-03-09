Son dakika haberleri | Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı

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Son dakika habere göre Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yön tabelasına çarpıp duraibldi.

Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yön tabelasına çarpıp duraibldi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralanırken kaza anı akarryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma beldesi yolayrımı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 EZ 484 plakalı otomobil Zonguldak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Taklalar atarak yön tabelasına çarpan araçta bulunan Ş.G. ve F.G.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar ambulanslarla Atatürrk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ