Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
08.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:58
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tarsus - Mersin otoyolu Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı Renault Clio marka otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan araçta yaralanan Kubilay Cem Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İHA