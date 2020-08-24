Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlattı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, "Ne olduğunu anlayamadım. Araç birden kaymaya başladı ve takla attı" dedi.

Kaza, Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem A.'nın kullandığı 07 LKN 23 plakalı otomobil düğün salonunu geçtikten sonra virajı alamayarak refüje çıktı ve takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Adem A. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Adem A., evinin bulvar üzerinde olduğunu ve her gün aynı yolu kullandığını belirterek, "Ne olduğunu anlayamadım. Araç birden kaymaya başladı ve takla attı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA