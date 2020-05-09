Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
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Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
09.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:16

Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara'nın Ayaş ilçesi girişindeki Ayaş Gücü Gözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Ayaş istikametine seyreden M.Ö. idaresindeki 06 BHE 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak Ayaş ilçesi girişindeki Ayaş Göcü Gözü mevkiinde takla atarak yol dışına çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ö. kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü M.Ö.'nün işi dolayısıyla dışarıda olduğu ve izninin bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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