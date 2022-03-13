Otomobil takla attı; sürücü ile eşi yaralı

NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, takla atan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Bahçe kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Murat Ö., idaresindeki 48 NC 571 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, devrildi. Kazada sürücü ile eşi Tuğba Ö. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.