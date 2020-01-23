Otomobil takla attı: 4 yaralı
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:55
Otomobil takla attı: 4 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi baraj mevkinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 4 yaralı, kaza yerine gelen 112 ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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