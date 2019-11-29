Otomobil takla attı: 4 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil takla attı: 4 yaralı - Haber

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

29.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:08
Otomobil takla attı: 4 yaralı

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Tayfun O., idaresindeki 30 AAB 733 plakalı otomobil, Adıyaman- Karayolu 9.kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahmut O., Yusuf O., Tarık O., ve Fetli Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.