Otomobil Takla Attı; 4 Yaralı

Otomobil Takla Attı; 4 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı; 4 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü yol ayrımında meydana geldi. İstanbul'dan Samsun yönüne giden A.U.O (39) yönetimindeki 34 GB 6334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü A.U.O. ile R.S. (65), N.A. (62) ve Ü.G. (42) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır yaralılardan ikisi ilk müdahalelerinin ardından  Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

- Çorum

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et