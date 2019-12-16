Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6)
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Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6)

AYŞE ELMAS DA KURTARILAMADIManavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas da kurtarılamadı.

16.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:56
Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6)

AYŞE ELMAS DA KURTARILAMADI

ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas da kurtarılamadı. Telad Elmas'ın eşi olan Ayşe Elmas, tedavisi için götürüldüğü Antalya'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Büşra Elmas'ın ise Manavgat'taki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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