Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:55
Otomobil takla attı: 3 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.


Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alandılar.


Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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