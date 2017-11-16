Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Koşu Mahallesi'nden Bafra istikametine seyir halinde olan Mustafa İlter (72) idaresindeki 55 U 9017 plakalı otomobil Fidanlık mevkisinde virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa İlter ve otomobilde bulunan eşi Hava İlter(72) ve Nazmiye Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN