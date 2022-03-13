Otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'da yaşanan kazada takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yaşanan kazada takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı'nın Çevrimkaya Mahallesi ile Süleymanpaşa'nın Husunlu Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Süleymanpaşa yönüne doğru hareket halindeki 34 plakalı Ford marka otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Namık Kemal Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, Muratlı, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title