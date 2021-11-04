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Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil takla attı: 3 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Otomobil takla attı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale- Kayseri D-765 kara yolu üzerindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 34 DRF 562 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ö.ile yolculardan Simge Ö.ve Murat K.yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
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