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2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2 kişinin yaralandığı kaza kamerada Araç takla attı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Araç takla attı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sakaoğlu Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak takla attı. Sürücü İ.B. ve yanındaki bir yolcu kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Son Dakika Haberleri
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