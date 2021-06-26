Otomobil takla attı: 2 yaralı
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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandıKaza, ilçeye bağlı Yazıcılar Köyü ana yol üzerinde meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Yazıcılar Köyü ana yol üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 81 AG 606 plakalı otomobil takla attı. Kazada Yalçın Y. (35) ve Seçkin G. (37) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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