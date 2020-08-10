Otomobil takla attı: 2 yaralı Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Bor yolu Kampüs Kavşağında meydana geldi. Mevlüt T. (35) yönetimindeki 42 ACL 222 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mevlüt T. ve Ayşe T.(36) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA