Otomobil takla attı: 2 yaralı Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Ankara'dan memleketleri İzmir'e gitmek için yola çıkan Zeki Kılıç (79) yönetimindeki 35 JA 4505 plakalı otomobil, Bursa'nın İnegöl ilçesine geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Ters dönen otomobil, 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Zeki ve Mihriban Kılıç (75) çifti, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeki Kılıç'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Mihriban Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA