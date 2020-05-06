Otomobil takla attı: 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alına bilgilere göre kaza, Van-Çaldıran kara yolu üzerine meydana geldi. F.A. yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada F.A. ile yanında bulunan eşi yaralanarak Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA