Otomobil takla attı: 2 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'den Gölbaşı istikametine gitmekte olan M.Y., idaresindeki 27 HF 924 plakalı otomobil, Yukarı Sahran Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü M.Y., ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA